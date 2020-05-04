Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1067 kişiye para cezası

Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1067 kişiye toplam 612 bin 258 lira ceza uygulandı.

Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1067 kişiye toplam 612 bin 258 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin 27 Nisan-30 Nisan arasındaki kontrollerinde 65 yaş üstü 98 kişiye toplam 53 bin 522, 20 yaş altı 407 kişiye 85 bin 442, sosyal mesafe kuralına uymayan 160 kişiye 142 bin 224 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 20 yaş altı bir kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.

Denizli'de 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 399 kişiye de toplam 331 bin 70 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA