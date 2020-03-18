Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu - Haber
Denizli, Güncel

Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu

Korona virüs sebebiyle vatandaşlar evlerine kapanınca semt pazarlarında satışlar yüzde 50 azaldı.

18.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:46
Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu

Korona virüs sebebiyle vatandaşlar evlerine kapanınca semt pazarlarında satışlar yüzde 50 azaldı. Esnaf işlerin yarı yarıya düştüğünü kaydederek, normal günlerdeki kalabalıklığı özlediğini söyledi. Pazara gelen vatandaşlar ise virüse karşı maske ve eldivenlerle önlem almaya çalıştı.


Yurt genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de büyük bir titizlikle uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık mekanlarda uzak duran çağrılarının ardından binlerce vatandaş evlerine kapanırken, bir çoğu pazar alışverişlerine dahi çıkmadı. Pazarlara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise maske ve eldiven takarak virüsten korunmak için önlem aldı.


Semt pazarı esnafı İbrahim Çoban, korona virüsün pazara etkisinin büyük olduğunu ve işlerin yarı yarıya düşmesine neden olduğunu dile getirdi. Çoban, "İnsanlarımız tedirgin. İster istemez bütün ülke olarak tedirginiz. Pazara etkisi var mı? Çok etkisi var. İnsanlarımız dışarı çımaya korkuyor, tedirgin oluyor. Bizler bile pazara gelirken insanlarla mesafe koyuyoruz aramıza. Eskisi gibi artık müşterilerle fazla yaklaşmıyoruz, samimi iletişim kurmuyoruz. Pazarda boşluk var ama şöyle de bir güzelliği var. Önceden insanlarımız pazarlara gezmek için de geliyordu. Şimdi artık gezmek için değil. Biraz daha bilinçli olarak vatandaşız alışverişini yapıyor ve direk evine gidiyor" diye konuştu.


"Korona virüsü bizim pazarı da vurdu"


Bir başka esnaf Mesut Peker ise insanların pazar alışverişini bırakın sokağa dahi çıkmaya korktuğunu ifade ederek şunları söyledi:


"Korona virüsü bizim pazarı da vurdu. Millet pazarlara çıkmaya korkuyor. Portakal satışı birden aşağıya inmeye başladı. Herkes marketleri tercih ediyor. Daha önce 5 kasa satıyorsak şimdi 2 kasa satıyoruz. Millet kalabalık yerlere gelmeye korkuyor."


"Millet dışarı çıkmaya korkuyor, haklılar da"


Alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlardan İsmail Kırgın ise treddüt ederek alışverişe çıktığını vurgulayarak, "Ben her pazara geliyorum hemen hemen. Burası sakin olduğu için geldim. Çok kalabalık olmadığını görüyorum. Millet dışarı çıkmaya korkuyor, haklılar da. Önce can" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi: Okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak
Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi: Okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Sinan Akçıl Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 12:59:30. #1.15#
title