Denizli'de korona virüs denetimleri iş yerlerinde de gerçekleştirildi
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Denizli'de korona virüs denetimleri iş yerlerinde de gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüs denetimi Denizli'de de hızla devam ediyor.

Denizli'de korona virüs denetimleri iş yerlerinde de gerçekleştirildi
06.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:26

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüs denetimi Denizli'de de hızla devam ediyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimler kapsamında restoran ve gıda malzemeleri satan işyerlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı adı altında yurt genelinde kapsamlı denetimler uygulandı. Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı birçok alanda denetimler gerçekleştirildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya sahaya çıkarak bağlı ekipler ile birlikte kent genelinde kapsamlı denetimlerde bulundu. Restoranlar başta olmak üzere kafe ve gıda malzemelerinin satış ile tüketiminin gerçekleştiği işyerlerinde denetimlerde bulundu. Maske kullanımı, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin tümü kontrol edilirken, gıda konusunda alınan tedbirler hakkında da detaylı bilgiler verildi. Bu kapsamda kurallara uymayan işyerlerine gerekli bilgilendirilmeler yapılmasının ardından Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Yılmaz Erkaya, "Bugün İçişleri Bakanlığının talimatları gereği, Sayın Valimizin talimatları gereği genel denetimler devam ediyor. Başta il ve ilçe müdürlüklerimizde oluşmuş gruplar aracılığıyla denetimlerimiz sürüyor. Bizim bakanlık olarak sürekli olarak arz eden denetimlerimiz sürüyor, sadece İçişleri Bakanlığının talimatı değil ayrıca bakanlığımızın talimatları gereği süreklilik arz eden talimatları var. Rutin zamanlarda, ayrıca pandemi dolayısıyla denetimlerimiz daha da sıkılaştırıldı. Biz bugünde aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereği gruplar oluşturduk. Sayın Valimiz, il müdürlerimiz ve belediye başkanımız ile beraber bir takım iş yerleri denetlendi. Bizlerde il müdürlüğü olarak arkadaşlarla denetimlerdeyiz" diye konuştu.

"Amacımız hiçbir zaman ceza değil, eğiterek yol göstererek işleri yoluna sokmaya çalışıyoruz"

İl Müdürü Erkaya, konuşmalarının devamında ise, "Vatandaşlarımız gayet gerek hijyen kuralları, gerek maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu görüyoruz. Özellikle de iş yerinde çalışan personeller konusunda daha çok hassasiyetimiz var, maske ve eldiven konusunda uyulduğunu görüyoruz ama arada bir takım aksaklıklar olsa da bizler ceza olarak değil de, amacımız hiçbir zaman ceza değil ama eğiterek yol göstererek bu işleri yoluna sokmaya çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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