Denizli'de Koray Avcı rüzgarı

Denizli'de Koray Avcı rüzgarı

Ünlü sanatçı Koray Avcı, Denizli'de düzenlenen konserde sahne aldı.

14.10.2019 23:48
Denizli'de Koray Avcı rüzgarı

Ünlü sanatçı Koray Avcı, Denizli'de düzenlenen konserde sahne aldı. Avcı, şarkılarını kendisine hediye edilen Yukatel Denizlispor forması ile söyledi.


Konser Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Konsere Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ile Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin de katıldı. Binlerce kişinin izlediği konserde Avcı, şarkılarıyla seyirciyi coşturdu. Konserde Başkan Çetin, Avcı'ya Denizlispor forması hediye etti. Avcı, kendisine hediye edilen formayı giyerek konseri üzerindeki forma ile tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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