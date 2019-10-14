14.10.2019 12:39

Denizli'de Koray Avcı rüzgarı

DENİZLİ - Ünlü sanatçı Koray Avcı, Denizli'de düzenlenen konserde sahne aldı. Avcı şarkılarını kendisine hediye edilen Yukatel Denizlispor forması ile söyledi.

Konser Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda Gerçekleştirildi. Konsere Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ile Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin'de katıldı. Binlerce kişinin izlediği konserde Avcı, söylediği şarkıları ve performansı ile göz doldurdu. Konserde Başkan Çetin, Avcı'ya Denizlispor forması hediye etti. Avcı kendisine hediye edilen formayı giyerek konserin büyük bir kısmını üzerinde ki forma ile tamamladı. Avcı, konserde katılımcılar doyumsuz bir müzik keyfi yaşadı.

Kaynak: İHA