Denizli'de konut satışları azaldı
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Denizli'de konut satışları azaldı

Denizli'de konut satışları azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2021 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2021 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de konut satışları yüzde 39.0 azalırken, Türkiye'de genelinde 23. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2021 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda, Denizli'de konut satışları 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 oranında azalarak bin 426 oldu. Bu satışların 426'sı ilk satış, bini ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,1'lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 74,0 azaldı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,0 oranında azalış göstererek 369 oldu. 369 ipotekli satışın 119'u ilk satış, 250'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 28 bin 878 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,4 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 25,9 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 15,4 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artış göstererek bin 057 oldu. Bu satışların 307'si ilk satış, 750'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 105 bin 853 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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