Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

25.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:57

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Emine B. yönetimindeki 20 BK 259 plakalı otomobil, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımdaki trafik direğini devirdikten sonra köpekleriyle yürüyen Meltem Çoğaşlıoğlu (21), Furkan Sevinç (18) ve Eyüp Batuhan'a (20) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çoğaşlıoğlu ve Sevinç ayakta tedavi edildi. Otomobilin altında kalan Eyüp Batuhan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, "U" dönüşü yapan otomobilin önce trafik ışığını devirmesi sonra yayalara çarpması görülüyor.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları (1)
HABERSİZLER: ÇOK GEÇ KALINDI ERKENDEN GELSEYDİNİZ BEN SİZE RÖPORTAJDA VERİRDİM
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