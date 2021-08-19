Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
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Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu

Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde 8 asırdan beri süren sudan koyun geçirme etkinliği öncesi kent merkezinde çobanlar, kınalı koçları ve köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde 8 asırdan beri süren sudan koyun geçirme etkinliği öncesi kent merkezinde çobanlar, kınalı koçları ve köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Çal İlçesinde yaklaşık 8 asırdır süren 'Sudan Koyun Geçirme Yarışları' öncesinde çobanlar, rengarenk boyadıkları koçları ve köpekleriyle birlikte kent merkezinde kortej yürüyüşü düzenledi. 28-29 Ağustos'ta yapılacak festival öncesi yapılan yürüyüşe; Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, belediye meclis üyeleri, ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çobanlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte çobanlar, çıkardıkları enteresan sesler ve çaldıkları ıslıklarla ilgi çekti. Kınalı koçları ve kangal köpeği gören vatandaşlar, telefonlarıyla fotoğraf ve selfie çekti.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından geleneksel etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Akcan, "Her sene olduğu gibi bu yıl da panayır havasında geçmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene eğlence yapılmayacak. Çoban arkadaşlarımızın isteği üzerine, ödül paraları da dahil olmak üzere elde edilen gelirler Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınlarda hayvanlarını kaybeden çobanlara gönderilecek" dedi. 

Etkinliğin bu yıl 848. kez düzenleneceğini hatırlatan Akcan, "Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nı bu güne kadar getiren büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yıl 47 çoban yarışlara katılmak için kayıt yaptırdı. Bu sayının 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.


Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu
Denizli'de koçlu kortej renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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