Denizli'de kızını pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
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Denizli'de kızını pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

Denizli'de kızını pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde tartışma sırasında kızını pompalı tüfekle yaralayan ve gözaltına alınan kişi, cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tartışma sırasında kızını pompalı tüfekle yaralayan ve gözaltına alınan kişi, cezaevine gönderildi.

Yeni Mahallesi'nde 6 Haziran'da yaşanan olayla ilgili yakalanan A.A. (52), sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde kızına erkek arkadaşının evine gittiği için sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayda ağır yaralanarak Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan Kadriye Esenay A'nın (25) hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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