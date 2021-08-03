Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (2) - Yeniden
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Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (2) - Yeniden

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (2) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de 11'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan bir kişi, askerler tarafından fark edilerek yakalandı.

DENİZLİ'de 11'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan bir kişi, askerler tarafından fark edilerek yakalandı.

Bu sabah erken saatlerde 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbet tutan askerler, tugay ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda bulunan kuru otları bir kişinin yaktığını gördü. İhbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis, kuru otları yakan 19 yaşındaki H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Gözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (2) - Yeniden
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı
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