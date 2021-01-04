Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza
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Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza

04.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:09
Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza

DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza uygulandı.

DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden

218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza kesildiği bildirildi. 28-30 Aralık tarihleri arasında, hafta içi saat 21.00'dan sonra başlayan kısıtlamalara uymadığı belirlenen 162 kişiye de 146 bin 800 lira ceza kesildiği

belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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