Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza
04.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:09
DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza uygulandı.
DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden
218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza kesildiği bildirildi. 28-30 Aralık tarihleri arasında, hafta içi saat 21.00'dan sonra başlayan kısıtlamalara uymadığı belirlenen 162 kişiye de 146 bin 800 lira ceza kesildiği
belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT