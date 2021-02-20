Denizli'de kısıtlamaya yönelik denetim sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimi sırasında takside yolculuk eden bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimi sırasında takside yolculuk eden bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Merkezefendi Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, bir ticari taksiyi durdurdu.

Taksi yolcusu ve kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen U.A'nın (18) üstünü arayan polis ekibi, 10 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca ile bir mermi ele geçirdi.

Kısıtlamayı ihlal ettiği ve maske takmadığı için 4 bin 50 bin lira ceza uygulanan zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek