Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı
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Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı PTT sırası bekleyen vatandaş 'bel fıtığım var' diyerek oturdu okey oynadı Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar caddelere akın etti Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı Denizli'de 4 günlük sokağa...

Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı
27.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:54

Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

PTT sırası bekleyen vatandaş 'bel fıtığım var' diyerek oturdu okey oynadı

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar caddelere akın etti

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

DENİZLİ - Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren güneşinde kendini göstermesi ile cadde ve kent meydanında dolaşmaya başlarken, insan kalabalığı drone ile havadan görüntülendi. PTT sırası bekleyen bir vatandaş ise 'bel fıtığım var beni idare edin' diyerek oturdu telefonundan okey oynadığı anlar ise komik görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Denizli halkı 4 günlük yasak boyunca sokaklara çıkmadı. Kent genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara ise ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında korona virüs öncesini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar banka işlemleri için sıraya girerken, güneşin açması ile caddelerde gezen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına kimi zaman uydu, kimi zaman ise kurallara uymayarak sohbet etti. 4 günlük yasak boyunca sadece görevli araçların bulunduğu yollarda ise bir anda yoğun trafik oluştu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alması gözlerden kaçmadı. PTT sırasında bekleyen vatandaşlardan Serhat Sertoğlu, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından normal bir durum kalabalık olması, zaten piyasa durdu. Gördüğümüz kadarıyla sosyal mesafeye uyan yok, maske takmayan da çok" dedi.

"9'dan bu yana sırada bekliyorum bel fıtığım var okey oynuyorum"

PTT sırasında bekleyen bir diğer vatandaş Ahmet Tez ise sırada beklemek yerine bankamatiğin önüne oturarak sırasının gelmesini beklediğini belirtti. Kameraya yansıyan görüntülerde ise komik anlar yaşandı. Tez, "Saat 9'dan bu yana sırada bekliyorum sırada bekleyenlere söyledim bel fıtığım var beni idare edin dedim. Okey oynuyorum buna mecburum buda benim için bilimsel zaman geçsin diye oynuyorum. Strese girmeyelim diye oynuyorum" dedi.

Öte yandan kısıtlamalar kapsamında 4 gündür kapalı olan işletmelerin önlerinde ise uzun kuyruklar oluşurken bazı noktalarda vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal etti.

Denizli'de kısıtlama sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Kaynak: İHA

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