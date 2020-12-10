Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kış mevsiminde doğada görülen yılan, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kış mevsiminde doğada görülen yılan, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kınıkyeri Mahallesi'nde aralık ayında doğada yılan görülmesi dikkat çekti.

Mahalle sakini Duran Çiftçi, cep telefonu ile çektiği yılanın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Çiftçi, kış uykusunda olması gereken engerek yılanının, yağmur ve kar yağmamasından dolayı kış uykusunu unuttuğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu