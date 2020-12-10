Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi

10.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:31
Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kış mevsiminde doğada görülen yılan, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kış mevsiminde doğada görülen yılan, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kınıkyeri Mahallesi'nde aralık ayında doğada yılan görülmesi dikkat çekti.

Mahalle sakini Duran Çiftçi, cep telefonu ile çektiği yılanın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Çiftçi, kış uykusunda olması gereken engerek yılanının, yağmur ve kar yağmamasından dolayı kış uykusunu unuttuğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

İlgili Haberler

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı
Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı
Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Neymar Samatta Pierre Webo Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 20:31:24. #1.15#
title