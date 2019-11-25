Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu
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Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kimsesiz kişi, hastanenin acil servisi bekleme salonunda ölü bulundu.

25.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:14
Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu

'nin Pamukkale ilçesinde kimsesiz kişi, hastanenin acil servisi bekleme salonunda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, kimsesiz olduğu öğrenilen Basri Gündoğan'ı (70) Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servis bekleme salonunda hareketsiz halde bulan çalışanlar, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi.


Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Gündoğan'ın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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