Denizli'de kimlik bildirimini ihlal eden apartlara ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de kimlik bildirimini ihlal eden apartlara ceza

22.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:40
Denizli'de kimlik bildirimini ihlal eden apartlara ceza

Denizli'de 2020 yılında kimlik bildirim sistemini (KBS) ihlal eden apart sahibi ve işleticilerine toplam 923 bin 272 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denizli'de 2020 yılında kimlik bildirim sistemini (KBS) ihlal eden apart sahibi ve işleticilerine toplam 923 bin 272 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2. maddesinde sayılan tesislere "günübirlik kiralanan evler" ibaresinin de eklendiği belirtildi.

Kanunda özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ile özel sağlık müesseselerinin tüm kayıtlarını bilgisayarda tutma, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar sistemine bağlanma, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını sistem üzerinden anlık olarak bildirme zorunluluğu getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç işlemeyi alışkanlık haline getiren şahısların konaklama amacı ile sıklıkla kullandıkları bu tür geçici konaklama yerlerinin kayıt altına alınması, kolluk birimlerinin suç ve suçlu ile mücadelesinde önemli rol oynamaktadır. 2020 yılı içerisinde ilimiz genelinde bulunan geçici konaklama yerlerine yönelik olarak 44 bin 10 apart dairesinin kontrolü yapılmış, yapılan denetimler sonunda ilgili kanun maddesini ihlal eden apart sahibi ve işleticilerine toplam 923 bin 272 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Arda Turan Mesut Özil Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kimlik bildirimini ihlal eden apartlara ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:01:41. #1.15#
title