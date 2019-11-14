Denizli'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya ve berat

14.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:58

Denizli'den Kıbrıs Barış Harekatına katılan 159 gaziye KKTC tarafından verilen madalya ve beratları takdim edildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Karahan, Kıbrıs Barış Harekatına katılarak "Gazilik" unvanı alan vatandaşlara KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyası verilmesinin uygun görüldüğünü, KKTC Hükümetinin tevcih ettiği madalyaları bugün hak sahiplerine gecikmeli de olsa takdim edeceklerini söyledi.

Vatanseverlik duygusu ile memleket davasının kendilerini bir araya getirdiğini ifade eden Karahan, şunları söyledi:

"Kıbrıs Harekatı tabi bizim tarihimizin dönüm noktası. 1923'te kurulan Cumhuriyetimizden 51 yıl sonra 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yavru vatan olarak anılan KKTC vatandaşlarının garantörü ülkemizdir. Bugün ülkemiz Suriye'de, Kuzey Irak'ta operasyon yapabiliyorsa onun temeli 1974 yılında sizlerin o zaman canıyla bedeniyle mücadele ettiği Kıbrıs Barış Harekatı"nın sonucudur. Onun için sizlerin önünde tekrar saygıyla eğiliyor, teşekkür ediyorum."

Törende 159 gazi ve gazi yakınına milli mücadele madalyaları ve beratı, Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar katıldı.

Kaynak: AA