04.10.2019 12:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de ki araç sayısı 409 bin 277'ye ulaştı.



TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, kentte 2018 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 403 bin 117 iken, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında bir artış göstererek 409 bin 277'ye ulaştı. Otomobil sayısı ise 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 197 bin 33 oldu. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 197 bin 33 adet otomobil, 7 bin 81 adet minibüs, 3 bin 970 adet otobüs, 64 bin 558 adet kamyonet, 12 bin 62 adet kamyon, 71 bin 691 adet motosiklet, 52 bin 6 adet traktör ve 876 adet özel amaçlı araç olduğu kaydedildi.



2019 yılı Ağustos ayında ayrıca kentte toplam 10 bin 12 taşıtın devri yapıldığı, taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 822 adet ile otomobilin geldiği aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA