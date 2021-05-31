Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari sanık O.B'nin bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu