Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'nin Buldan ilçesinde, hakkında 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, hakkında 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K'yı gözaltına aldı.
Hükümlü işlemin ardından, cezaevine gönderildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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