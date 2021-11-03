Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, hakkında 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, hakkında 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K'yı gözaltına aldı.

Hükümlü işlemin ardından, cezaevine gönderildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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