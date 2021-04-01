Denizli'de kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı
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Denizli'de kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz, Buldan ve Bozkurt ilçe jandarma komutanlıkları, aranan şahıslara yönelik "Avcı" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti, zimmet, resmi belgede sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, müstehcen yayın suçlarından 4 ila 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Zanlılar, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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