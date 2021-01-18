Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

18.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:49
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

DENİZLİ'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

DENİZLİ'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağışla kent merkezi beyaza büründü.

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışıyla Denizlililer, güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Çameli, Beyağaç, Tavas, Acıpayam, Çivril, Çal, Babadağ, Buldan, Serinhisar gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı görüldü.

Denizli Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 16 santimetre olarak ölçüldü.

Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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