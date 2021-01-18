Denizli'de kent merkezinde kar yağdı
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Denizli'de kent merkezinde kar yağdı

18.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:11
Denizli'de kent merkezinde kar yağdı

Denizli'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Denizli'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Kent merkezinde meydan, cadde ve sokaklar sabah saatlerinden itibaren karla kaplandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarla kırsal bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri, Denizli'yi çevre illere bağlayan Cankurtaran, Çardak ve Çivril bölgesindeki yollarda aksama yaşanmaması için çalışma yaparken trafik ekipleri de kar lastiği ve zincir olmayan araçları geçişine izin vermedi.

Horoz heykeli beyaza büründü

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi horoz heykelinin de beyaza büründüğü gözlendi. Bazı vatandaşlar heykel yanında fotoğraf çektirdi.

Dev horoz heykelinin önünde fotoğraf çektirenlerden Mahir Turgut, "Şehir merkezine hasretle beklediğimiz kar bugün yağdı. Uzun bir süredir şehir merkezine kar yağmıyordu. Bugün sokakta çocuklar kar topu oynuyor. İlk defa kar gören çocuklar da var tabii. 4-5 yıldır bu kadar kar görmemiştik. Denizli'de bugün bir kar sevinci yaşanıyor." dedi.

Murat Akyol da kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını belirterek "Denizli'mize kolay kolay kar yağmıyor. Gerçekten bugün burada horoz heykeli de beyaz örtüye büründü. Allah, bereket yağdırıyor. Şu güzelliğe bakın." diye konuştu.

Kar yağışı kentte aralıklarla sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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