Denizli'de kendilerini Vefa Destek Grubu görevlisi olarak tanıtıp hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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Denizli, Tavas, Güncel

Denizli'de kendilerini Vefa Destek Grubu görevlisi olarak tanıtıp hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kendilerini "Vefa Destek Grubu" görevlisi olarak tanıtarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

08.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:32
Denizli'de kendilerini Vefa Destek Grubu görevlisi olarak tanıtıp hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kendilerini "Vefa Destek Grubu" görevlisi olarak tanıtarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların evlerini tercih ettiğinin belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Hırsızlık zanlısı 2 kişinin eşkal bilgisine ulaşan jandarma, takibe aldıkları K.S (43) ile V. K'yi (45) Sarayköy ilçesindeki yaşlı bir vatandaşın evine girmeye çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların, kendilerini Vefa Destek Grubu görevlileri olarak tanıtıp, "65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını not alacağız" diyerek girdikleri evinden para ve eşya alarak kaçtıkları tespit edildi.

"Güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık, zimmet" gibi suçlardan arandığı belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan zanlıların Tavas ilçesinde bir vatandaşın evine girme anı ikamet ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde ellerinde not defteri bulunan iki şüphelinin evde kimsenin olmadığını fark etmesiyle bahçede bulunan bakır kazanları çalıp otomobillerine koymaları yer alıyor.

Kaynak: AA

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