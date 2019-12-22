Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

22.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:30

Denizli'de, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Denizli ve Burdur'da yaşlıları telefonla arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtan iki kişiyle ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların, önceden telefonla irtibat kurdukları yaşlıların evlerine giderek altın ve paralarının kuyumcudan çalındığı yalanıyla kendilerine teslim edilmesini istediği belirtildi.

Denizli ve Burdur'da 3 ayrı olayda toplam 250 bin lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen Hasan Y. ve Fatih D. JASAT ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA