Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor Denizli'nin Çameli ilçesinde kelle ütücüleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde kelle ütücüleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, kestikleri kurbanların kelle ve bacaklarını yünlerinden temizlenerek ütülmesi için ustalara yada başarılı olan ev hanımlarına getiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş körük yardımıyla kelle ve bacakları tütsüleyerek üten kelle ütme ustaları, bayram sürecince gece geç saatlere kadar çalışıyor. Kadınların da kendilerine yardımcı olduğu kelle ütücüler, iş yetiştirmekte zorlanıyor. Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan 'Kelle-paça', Kurban bayramlarında 'kelle ütme' işleriyle uğraşan ustalara gelir kapısı oluyor. Çameli'de kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, kelle-paçaları yemek haline getirebilmek için tüylerinden temizleme işleminin yapıldığı kelle ütme ustalarına vatandaşlar yada Sanayinin yolunu tutuyor. Kellelerin tanesini 30 liradan üten demirci ustaları ise ateşte kızdırdığı demirlerle kelleleri dağlayarak, tüylerinden temizliyor. Kelle ütme ustaları, bayramda yoğun bir taleple karşılaştıklarını ve işlere yetişemediklerini söyledi. Bir geleneği yaşatan ustalara, ütme işlerinde eşleri de yardımcı oluyor.

"Ütülediğimiz zaman lezzeti farklı oluyor"

Kelle ütmenin çok zahmetli olduğu kadar, tadının da bir o kadar lezzetli olduğunu belirten Turan Özdemir, "Kendi işimizi yapıyoruz. Aileme ve yakınlarıma ütme kelle yeme zevkini yaşatıyoruz hem de kurban olan hayvanların kelle ve ayaklarının atılarak günah işlemelerini önlüyoruz. Çok zahmetli bir iş. 80 derece ateşin karşısında saatlerce uğraşıyoruz. Bir kelle ütülemek 40 dakika sürüyor, ben sabahtan bu zamana kadar 14 kelle ütüledim. Hepsi de akrabalarım ve çok zevkli hem de lezzetli" dedi.

Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor
Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor
Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor
Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Ahmet Kural Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:58:18. #1.15#

title