Denizli'de kekik yüklü tırın dorsesi yandı

10.10.2019 15:57

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kekik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat Acar yönetimindeki 35 AT 1563 plakalı kekik yüklü tırın dorsesinde, ilçe girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden Acar, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polisten yardım istedi.



İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Tırın dorsesi ile yaklaşık 500 çuval kekik zarar gördü.

Kaynak: AA