Denizli'de kekik üreticilerine bitki besleme ürünü desteği
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Denizli'de kekik üreticilerine bitki besleme ürünü desteği

Pamukkale Belediyesi, don nedeniyle tarlaları zarar gören kekik üreticilerine bor içerikli bitki besleme ürünü desteği sağladı.

Denizli'de kekik üreticilerine bitki besleme ürünü desteği
12.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:59

Pamukkale Belediyesi, don nedeniyle tarlaları zarar gören kekik üreticilerine bor içerikli bitki besleme ürünü desteği sağladı.

Bitki besleme ürünleri, çiftçilere, ilçeye bağlı Gözler Mahallesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Pamukkale Belediyesinin, çiftçilerin yaralarını sarmak için önemli bir çalışmayı hayata geçirdiğini belirtti.

Çiftçilere verilecek olan ürünün, zarar gören kekik ve adaçayında verimin düşmemesi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Ök, şunları söyledi:

"Kekik başta olmak üzere tüm aromatik bitkilerin üretilmesi ve pazarlamasının önemini hepimiz biliyoruz. Son yaşanan zirai don olayıyla ilgili olarak yaşananları Cumhurbaşkanımıza ileterek, yaraların sarılması noktasında destek istedik. Bu işi milletvekilleri olarak bizler takip ediyoruz. Umarım kısa zamanda sizlere güzel haberler iletebiliriz. Hasadınızın bereketli olmasını diler, üreticinin yanında olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçmişte tütün ekilen bölgenin kekik, adaçayı ve lavanta üretim merkezi olması için çalıştıklarını vurguladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, TÜİK'in 2019 yılı bitkisel üretim verilerine göre Türkiye'nin toplam kekik üretiminin büyük bölümünün Denizli'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nda meydana gelen don olayı nedeniyle üzüntü yaşadıklarını aktaran Örki, şöyle dedi:

"Bu zararı karşılamak için ne yapılabilir diye konuyla ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmede, bor içerikli olan ve ürünlerin gördüğü zararı en aza indirip gelecek hasat için de katkı sağlayacak gübre olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 7 bin dekardaki kekik ve 300 dekar alandaki adaçayının zarar gördüğü bölgedeki çiftçilere bor içerikli gübre temini sağladık."

Konuşmaların ardından 208 çiftçiye, bitki besleme ürünleri teslim edildi.

Törene, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya ile diğer yetkililer ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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