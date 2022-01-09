Denizli'de Kazıkbeli Zaferi'nin 874. yılı kutlandı

DENİZLİ (AA) - Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan önemli savaşlardan Kazıkbeli Zaferi'nin 874. yılı nedeniyle Denizli'de etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen programda, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin Kazıkbeli Savaşı'nı gelecek kuşaklara anlatmanın büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Hep beraber birlik ve beraberlik içinde olacağız. Anadolu topraklarını hiçbir zaman için böldürmeyeceğiz, parçalattırmayacağız, yok ettirmeyeceğiz. Her zaman başımız dik bu ülkede Türk bayrağını dalgalandıracağız." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise göreve geldikleri ilk andan itibaren Denizli'ye geçmişten bu güne kadar kimlerin hizmet ettiğini, vatan ve milleti uğruna canını, kanını feda eden ecdadı yarınlara taşımak için gayret ettiklerini kaydetti.

Zolan şunları aktardı:

"15 yıl önce Denizli'nin geçmişi yokmuş, sığ bir tarihe sahipmiş gibi anlaşılabiliyordu. Detaylara inildiğinde bir çok tarihi derinlik görüyoruz. Örneğin bulunduğumuz bu alanda 874 yıl önce yaşanmış olan Kazıkbeli Savaşı'nı görüyoruz. Bugün burada bu töreni yapabiliyor, burada nefes alıp verebiliyorsak, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak 1148'de verilen mücadele ve o gün şehit ve gazi olan kahraman ecdadımızın sayesindedir."

Tarihi kayıtlara göre Selçuklu Ordusu, İkinci Haçlı Seferi kapsamında Alaşehir ve Denizli üzerinden Akdeniz'e inmeyi deneyen Haçlı Ordusunu, 1148'de Kazıkbeli Geçidi'nde bozguna uğrattı. Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önem taşıyan savaş, Haçlılara karşı kazanılmış bir zafer olarak kayda geçti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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