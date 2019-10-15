Denizli'de kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi

15.10.2019 17:01

Denizli'de, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Yücel Başpınar, memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

Şehit Başpınar'ın cenazesi, ilk önce getirildiği Nazmi Saatçi Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alınmasının ardından konvoy eşliğinde İmaret Camisi'ne getirildi.

İkindi namazının ardından şehit Başpınar için cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında Başpınar'ın ailesi, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Başpınar'ın naaşı Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehit polis memuru Başpınar'ın babası Basri, eşi Semiha, kızı Merve, oğlu Yunus Emre ile aile yakınlarıyla, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Jandarma Komutanı Hamza Çömez, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay



Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki 20 A 7551 plakalı ekip aracı ile Aykut M'nin kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yücel Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaza sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA