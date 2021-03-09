Kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:54
Denizli'de kaynak makinesinin içine 517 gram metamfetamin saklayan kişi tutuklandı.
Denizli'de kaynak makinesinin içine 517 gram metamfetamin saklayan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen şüphelinin kullandığı otomobilin Denizli'ye gelmesiyle düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada bagajda bulunan kaynak makinesinin içine gizlenmiş 517 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı