Denizli'de kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

08.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:54

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eylül ayında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi, gözaltına alınan zanlıların itirafı sonrası toprağa gömülü halde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından eylül ayında kayıp ihbarı yapılan Oktay Bayram'ın (40) bulunması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kayıp kişiyle aralarında husumet olduğu belirlenen ve Korucuk Mahallesi'nde gece kulübü işleten İsmail A. ve oğlu Ali A. ile aralarında çalışanların da olduğu Oğuzhan S, Ramazan Ş, Bekir T, Aziz B. ve Sabahattin B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail A, Ali A, Oğuzhan S, Ramazan Ş. ve Bekir T, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aziz B. ve Sabahattin B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zanlıların cezaevinde alınan ek ifadelerinde Oktay Bayram'ın hesaba itiraz etmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, birkaç gün sonra bu kişinin iş yerine silahla ateş ettiği, bunun üzerine Bayram'ı silahla öldürdükleri ve cesedini gece kulübünün bahçesine gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

İfade doğrultusunda gece kulübünün yanında iş makinesi yardımıyla yapılan kazı sonucu cesede ulaşıldı.

Yakınlarının teşhis ettiği Bayram'a ait ceset, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan yazılı beyanlar doğrultusunda bulundu

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Oktay Bayram'ın babasının, oğlunun 26 Eylül'de saat 04.00 sıralarında evden ayrıldığını, kendisinden o saatten beri alınamadığını söylediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırmalarda alınan yazılı beyanlar doğrultusunda kayıp Oktay Bayram'ın şüphelilerce zorla araca bindirilerek kendilerine ait iş yerine götürüldüğü, aralarında çıkan münakaşa sırasında tabanca ile öldürüldüğü ve cesedinin ise iş yerinin yanında bulunan toprak alana gömüldüğü tespit edilmiştir. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ilgili savcının gözetiminde 6 ve 8 Kasım tarihlerinde yapılan kazı çalışmalarında kayıp Bayram'ın gömülü vaziyette cesedine ulaşılmıştır."

Kaynak: AA