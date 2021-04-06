Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet çevresinde aranıyor (2)

OTOGARDA BULUNDUDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, baraj gölünde kaybolduğu değerlendirilen Ayhan Özdem (39), güvenlik kamerası incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda bulundu.

OTOGARDA BULUNDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baraj gölünde kaybolduğu değerlendirilen Ayhan Özdem (39), güvenlik kamerası incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda bulundu. Özdem'in polise verdiği ifadesinde, eşyalarının bir bölümünü baraj kenarına bıraktığını, bir süre göletin çevresinde yürüdüğünü, ardından minibüsle bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Özdem'in bulunmasının ardından gölette yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT