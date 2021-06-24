Denizli'de kayıp işitme engelli kadın aranıyor
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Denizli'de kayıp işitme engelli kadın aranıyor

Denizli'de kayıp işitme engelli kadın aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, dün evden çıktığı öğle saatlerinden beri haber alınamayan işitme engelli Cennet Hıraözlü (63) için arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, dün evden çıktığı öğle saatlerinden beri haber alınamayan işitme engelli Cennet Hıraözlü (63) için arama çalışması başlatıldı. 

Kozlar Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Cennet Hıraözlü, dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Yakınlarının haber alamayıp, jandarmaya kayıp başvurusu yapmasının ardından arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra kent merkezinden gönderilen komandolar da aramalarda yer aldı. Mahallelinin de destek verdiği arama çalışmaları, Hıraözlü'nün son görüldüğü yer olarak belirtilen ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Jandarmanın dedektör köpekler ve dron kullandığı aramalarda henüz Hıraözlü'ye ulaşılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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