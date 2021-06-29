Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 alzaymır hastası aranıyor
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Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 alzaymır hastası aranıyor

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 alzaymır hastası aranıyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 70 ve 72 yaşlarındaki iki kişi için kayıp ihbarı sonrası arama başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 70 ve 72 yaşlarındaki iki kişi için kayıp ihbarı sonrası arama başlatıldı.

İlbadı Mahallesinde polise başvuran Serap Uğur, 70 yaşındaki annesi Müesser Kancı'dan cuma gününden itibaren haber alamadıkları belirtti.

Uğur gazetecilere yaptığı açıklamada, alzaymır hastası olan annesini her yerde aradıklarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdiklerini anlatarak, "Gidebileceği her yeri kontrol ettik. Kendi imkanlarımızla bulamadık polis ekiplerine olayı bildirdik. Polis annemi bulmak için çalışma başlattı." dedi.

Aynı ilçede ikamet eden 72 yaşındaki alzaymır hastası Ali Toydemir için de yapılan kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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