Denizli'de kayıp genç bir gün sonra bulundu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki S.İ, bir gün sonra bulundu.
30.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:52
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki S.İ, bir gün sonra bulundu.
Pamukkale ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan yüzde 50 engelli 17 yaşındaki S.İ, bir süredir kaldığı Acıpayam'ın Gümüş Mahallesi'ndeki dayısının evinden dün akşam saatlerinde kuzeniyle Yazır Mahallesi'ne gitti.
Kuzeninin yanından ayrıldıktan sonra dayısının evine dönmeyen S.İ. için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Acıpayam'da arama çalışması başlatılan S.İ, Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu.
Kaynak: AA