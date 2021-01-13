Denizli'de kayıp alzaymır hastasını arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp ihbarı yapılan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp ihbarı yapılan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Ören Mahallesi'nde Mevlüt Koray'dan (73) evinden ayrıldıktan sonra akşam saatlerinde haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince, alzaymır hastası Koray'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu