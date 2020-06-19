Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu
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Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde dünden beri haber alınamayan zihinsel engelli kadın, ormanlık alanda bulundu.

Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu
19.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:51

Denizli'nin Çal ilçesinde dünden beri haber alınamayan zihinsel engelli kadın, ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan ve evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ümmü Ceylan (54) için dün akşam ara verilen arama çalışması sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Jandarma, AFAD, AKUT ve çevre sakinlerinin destek verdiği arama çalışması sonucu Ceylan, ormanlık arazide bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan Ceylan, Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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