Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda baygın bulundu
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Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda baygın bulundu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, ormanlık alanda baygın halde bulundu.

Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda baygın bulundu
08.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:32

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, ormanlık alanda baygın halde bulundu.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel, dün sabah aile bireylerinin evde olmadığı sırada, küçükbaş hayvanları otlatmak için dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Sultan Uzunel'den bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Uzunel'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmasına AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi.

Bugün yapılan arama çalışmalarında Uzunel, AFAD ekiplerince evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu. Uzunel, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada küçükbaş hayvanların da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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