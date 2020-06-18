Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
18.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:52

Denizli'nin Çal ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Ceylan (54) sabah saatlerinde aile bireylerinin evde olmadığı sırada dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Ceylan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Ceylan'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmasına AFAD ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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