Denizli'de kaybolan alzaymır hastası bulundu

Denizli'nin Güney ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kerimler Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki alzaymır hastası Kemal Şahin'in eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

AFAD ile jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramada, alzaymır hastası Şahin, ikametinin 3,5 kilometre aşağısındaki tarlada bulundu.

Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA