Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki kişi aranıyor Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Küçükdere Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşam evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hüseyin Daştan (90) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA