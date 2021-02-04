Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadın Uşak'ta bulundu

Denizli'de köpeğini gezdirmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 60 yaşındaki kadın Uşak'ta bulundu.

Denizli'de köpeğini gezdirmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 60 yaşındaki kadın Uşak'ta bulundu.

Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yanık, dün köpeğini gezdirmek için evinden ayrıldı.

Yanık'ın dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İHH Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin sahada araştırması yaptığı sırada kayıp Yanık'ın, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Uşak'ın Karahallı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolü sırasında bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yanık, yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek