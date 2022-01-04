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Denizli'de kaybolan 23 yaşındaki genç aranıyor

Denizli'de kaybolan 23 yaşındaki genç aranıyor
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinden 30 Aralık'ta ayrılan Batuhan Yiğit'ten haber alamayan babası Erkan Yiğit durumu polise bildirdi.

Kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan ve İstanbul'a bir sağlık kurumuna ataması yapılan Yiğit'in bulunması için ailenin de afiş hazırlatarak çeşitli noktalara astığı belirtildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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