Denizli'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Altındere Mahallesi'nde yaşayan ailesi, dün akşam saatlerinde, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan 16 yaşındaki E.Ç'den haber alamadıklarını belirterek, jandarmaya başvurdu.

Kayıp kızın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılıyor.

Jandarma ekipleri, E.Ç. ile irtibatı olabileceğini değerlendirdikleri iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Öte yandan amca Yasin Ç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını, yeğenin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek