DENİZLİ'DE KAYAK SEZONU AÇILDI

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının istenen düzeye ulaşmasıyla birlikte yeni sezon açıldı.

Pamukkale'nin ardından Denizli'nin ikinci beyaz cenneti olarak bilinen Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'ne kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar akın ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin bir turizm kenti olduğunu, Kayak Merkezi'nin de alternatif turizm anlamında önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Pamukkale'nin ardından kayak merkezinin de beyazıyla ön plana çıktığını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Kayak Merkezimiz artık kış turizminin gözdesi oldu. Özellikle kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cenneti kayak merkezimize davet ediyorum" dedi.Denizli Kayak Merkezi Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Alt yapısı ve günübirlik tesisi ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor.