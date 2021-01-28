Denizli'de kayak merkezinde 4x4 ambulans hizmet verecek
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Denizli'de kayak merkezinde 4x4 ambulans hizmet verecek

28.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:38
Denizli'de kayak merkezinde 4x4 ambulans hizmet verecek

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Nikfer Acil Sağlık İstasyonu'na 4x4 tam donanımlı ambulans teslim edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Nikfer Acil Sağlık İstasyonu'na 4x4 tam donanımlı ambulans teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi'nde sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara Nikfer Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan sağlık ekiplerinin hizmet verdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli'ye tahsis edilen 4x4 tam donanımlı ambulansın, kış şartları da göz önüne alınarak Nikfer Acil Sağlık İstasyonu'na gönderildiği vurgulanan açıklamada, "Ambulansımız başta kayak merkezi olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de hizmet verecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Nikfer ve bölgesinde kış koşullarında oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Öztürk, "Nikfer Acil Sağlık İstasyonunda görevli ekiplerimiz bölgede yaşanan kaza, yaralanma veya diğer durumlarda yine kayak sezonu dönemlerinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde yaşanabilecek olaylara anında müdahale ederek ihtiyaç duyulması halinde Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda kent merkezinde bulunan hastanelere hastanın naklini sağlayacak. Özellikle son yıllarda Bozdağ Kayak Merkezi'nde artan ziyaretçi ve hasta sayısı nedeniyle 4x4 ambulansla bölgede yeni bir ihtiyaç giderilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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