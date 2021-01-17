Denizli'de kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Denizli'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkezefendi Mahallesi 407 Sokak'ta yaşayan ve işitme engelli olduğu belirtilen Ali K. (62) ile arkadaşı Nusrettin B. (63) arasında borç meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Arkadaşı tarafından bacağından bıçakla yaralandığı iddia edilen Ali K, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüpheli Nusrettin B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek