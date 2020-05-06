Denizli'de kavga sırasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi 226 Sokak'taki arsada M.C. Ş. (17) ile Mustafa D. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.Ş. Mustafa D'yi bıçakla karın bölgesinden ağır yaraladı.

Mustafa D. 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Kaynak: AA