Denizli'de karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Denizli'de karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Denizli'de karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Denizli'den Muğla istikametine giden Adem Papuccu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, YSE Kavşağı yakınlarında refüjdeki demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek Selçuk Uzunay idaresindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Papuccu ile minibüs sürücüsü Uzunay, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Papuccu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler
Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 23:47:23. #1.16#

title